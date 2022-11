Ultime Notizie – Roma | uccise commercialista in bar a Centocelle | condannato a 18 anni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 3 novembre 2022) E’ statoa 18di carcere, con rito abbreviato, Vincenzo Di Benedetto, accusato dell’omicidio di Costantino Bianchi, ilucciso nel marzo di un anno fa in un bar nel quartiere. Per il gestore del bar di via delle Ninfee la procura diaveva chiesto una condanna a 14. La vittima era stata trovata a terra nel bagno con profonde ferite alla testa, colpito più volte con un mattarello. Alla lettura della sentenza a piazzale Clodio erano presenti i familiari della vittima. “Quando una persona non c’è più non è mai una vittoria. Oggi Di Benedetto va chiamato con il suo nome, per quello che e’: un assassino”, ha detto Massimiliano Bianchi, fratello della vittima dopo la sentenza. “Oggi è stata fatta giustizia. Mio fratello era un poeta, una ...