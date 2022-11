Ultime Notizie – Meloni | incontro con Metsola | “Corriamo per Manovra” – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Domani ho il Consiglio dei ministri, perché stiamo correndo contro il tempo per la legge di bilancio”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgiaalla presidente del Parlamento Europeo Roberta, in undell’diffuso dal Parlamento Europeo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione