Ultime Notizie – Bonus trasporti novembre 2022 | domande riaperte | come richiederlo

(Di giovedì 3 novembre 2022), dall’1è di nuovo possibile presentare la domanda e ottenere fino a 60 euro per il mese in corso a copertura di un nuovo abbonamento o biglietti. E’ possibile effettuare una richiesta al mese, quindi anche a dicembre, qualora ci sia ancora dotazione finanziaria per l’importo massimo di 60 euro. Ildeve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 35mila euro,sia per sé stessi che per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indica il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere ilper il figlio minorenne. I figli maggiorenni, anche se ...

Sky Tg24

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Quali sono i sintomi più ... ecco quali sono I reportage, gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, ...Nelleore sono state annunciate e scoperte diverse novità relative a WhatsApp, il client di instant ... 2 condivisioni Condividi Tweet Francesco VIA FONTERelazionate WhatsApp Apps Social ... Governo Meloni, news. Premier a Bruxelles: "Voce dell'Italia in Europa sarà forte". LIVE ROMA (ITALPRESS) – La scelta di reintegrare i medici no vax “è stata presa anche un pò in segno di riappacificazione. Dopodichè la mia posizione è sempre stata a favore dei vaccini, lo strumento ...Caviar, brand noto per la creazione di edizioni esclusive e stravaganti di smartphone e altri accessori tech, ricordiamo tra le ultime realizzazioni un Galaxy Z Fold 4 in lega placcata oro 24K, ...