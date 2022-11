Uffizi | il ministro smentisce Schmidt | “La chiusura non dovuta a carenza di personale”

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROMA – Con il cambiamento di governo, il direttore degli, Eike, rischia di trovarsi in difficoltà. La sua risposta alSangiuliano, che chiedeva perchè ci fosse stata ladella Galleria per il ponte di Ognissanti, non ha convinto. Tanto che lo stesso Sangiuliano, intervenendo a Rai Radio1 al Gr1 delle 8 L'articolo proviene da Firenze Post.

