UFFICIALE – Barcellona | Piqué si ritira dal calcio giocato | l’annuncio

(Di giovedì 3 novembre 2022) Era una notizia che circolava, chiacchiericci di cui si sentiva parlare. Ora è. Gerardlascia il. Lo ha annunciato lo stesso difensore sui propri profili social. Sabato disputerà la sua ultima gara al Camp Nou contro l’Almerìa. Piqueritirolascia ile sidallascia ildopo 14 anni in cui ha vinto tutto quello che c’era da vincere con il club blaugrana. Sabato giocherà l’ultima partita al Camp Nou per salutare i tifosi. Il difensore spagnolo non giocherà in altre squadre, lui stesso fa sapere che si ritirerà dalall’età di 35 anni. IL ...

