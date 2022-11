UFFICIALE – Atalanta | guaio per Gasperini | infortunio del titolare | non ci sarà contro il Napoli

(Di giovedì 3 novembre 2022) Notizia che arriva oggi da Bergamo, dopo l’allenamento dell’anti-vigilia dell’, in vista del delicato matchil, ai vertici della classifica.non sorride, perchéi partenopei dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari, a causa dello stop venuto fuori e confermato dall’allenamento odierno al Centro Bortolotti. Quello che segue, è il comunicatodell’in merito all’di Luis Muriel. Il calciatore colombiano nondel matchgli azzurri, nella sfida di sabato alle 18, nell’anticipo pomeridiano valevole per la 13a giornata di Serie A.Muriel (Getty Images), comunicato ...

Fantacalcio ®

...nerazzurro L'dovrà fare a meno di Luis Muriel nelle prossime tre partite prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar. Ecco la situazione attuale del giocatore. Come riportato dal sito...... emittentedel club azzurro. L'attaccante argentino ha parlato del sogno coronato di ... Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: Sull'impiego part time: Sabato c'è- Napoli: Infine ... Atalanta, tegola Muriel: c'è lesione! La nota ufficiale L’Atalanta dovrà fare a meno di Luis Muriel nelle prossime tre partite prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar. Ecco la situazione attuale del giocatore. Come riportato dal sito ufficiale della ...L'Atalanta, senza impegni nelel coppe europee, continua ad allenarsi in vista del Napoli. Di seguito il report da Zingonia pubblicato dal club orobico ...