Ucraina | Russia | Kiev sta costruendo bomba sporca con aiuto Occidente

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa nel sud est dell', è stata disconnessa dalla rete elettrica dopo che i bombardamenti dellahanno danneggiato le linee ad alta tensione lasciando in azione solo con generatori diesel. Lo ha reso noto la ...Il sospettato numero uno per gli acquisti fantasma è infatti la, anche se ci sono forti ...Scopri di più La banca centrale russa a fine febbraio " pochi giorni dopo l'invasione dell'" ...Guerra in Ucraina diretta di oggi 3 novembre: siamo entrati nel decimo mese da quando la Russia ha invaso i territori di Kiev. Secondo la Russia, l'Ucraina sta preparando una ...Kiev, 3 nov. (Adnkronos) - La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa nel sud est dell'Ucraina, è stata disconnessa dalla ...