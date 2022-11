Ucraina | Russia | Kiev sta costruendo bomba sporca con aiuto Occidente

L'sta costruendo una ''bomba sporca con l'aiuto dell'Occidente''. Lo sostiene il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. ''...Da un lato a causa della pandemia di coronavirus, dall'altro a causa della guerra dellacontro l'con le sue gravi conseguenze per l'ordine internazionale, per l'approvvigionamento ...Roma, 3 nov. (askanews) - Il ritorno della Russia nell'accordo sul grano è un "risultato diplomatico significativo" per l'Ucraina e il "mondo intero" e la richiesta di garanzie da parte del Cremlino ...Guerra in Ucraina diretta di oggi 3 novembre: siamo entrati nel decimo mese da quando la Russia ha invaso i territori di Kiev. Secondo la Russia, l'Ucraina sta preparando una ...