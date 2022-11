Ucraina | Mattarella “La Russia riporta indietro l’orologio della storia”

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La guerra scatenata dalla Federazione Russa contro l’standodi un secolo. Non possiamo arrenderci a questa deriva. Da qui il sostegno senza riserve a Kyiv”. Lo ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di consegna delle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia.“La Repubblica – con i Paesi democratici con cui si è alleata per costruire un ordine internazionale più equo e inclusivo – ha testimoniato fermamente, con la sua politica estera, la vocazione di pace, in coordinamento con le Nazioni Unite, con le iniziative dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica – ha aggiunto il capo dello Stato -. Nello svolgimento di ...

Quanto all'esportazione dei prodotti alimentari dall'Ucraina, la Turchia fa sapere che il corridoio del grano è del tutto normalizzato dopo che la Russia è tornata a partecipare all'accordo sul grano,...
"Siamo orgogliosi delle donne e degli uomini, nostri concittadini in armi, che hanno saputo contribuire, in aree delicate e in situazioni assai difficili, ad affermare le ragioni della vita contro vio ...