Ucraina | centrale Zaporizhzhia disconnessa da rete elettrica

... l'interattivo - L'arma del freddo - Speciale - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 07:37 Filorussi: "di Zaporizhzhia sotto giurisdizione ...Kiev, 3 nov. " Lanucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa nel sud est dell', è stata disconnessa dalla rete elettrica dopo che i bombardamenti della Russia hanno danneggiato le linee ad alta ... Live guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 253 - Kiev, bombe su linee alta tensione centrale Zaporizhzhia - Kiev, bombe su linee alta tensione centrale Zaporizhzhia Guerra in Ucraina diretta di oggi 3 novembre: siamo entrati nel decimo mese da quando la Russia ha invaso i territori di Kiev. Secondo la Russia, l'Ucraina sta preparando una ...Torna la preoccupazione per la più grande centrale nucleare d'Europa, in Ucraina: la Energoatom - l'azienda atomica statale - ha comunicato che "a causa dei bombardamenti russi" la centrale di Zaporiz ...