(Di giovedì 3 novembre 2022) "Dopo la ripresa dell'iniziativa sul, 6sonodai porti ucraini". Lo ha affermato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, come riporta Anadolu, confermando la completa ...

TGLA7

... come riporta Anadolu, confermando la completa normalizzazione del corridoio marittimo per l'esportazione di prodotti alimentari dall', dopo che ieri la Russia è tornata a fare parte dell'......Stati Uniti avrebbero usato le armi nucleari solo per rispondere all'attacco nucleare di un'... Il 26 ottobre, nel contesto della crisi, Politico ha riferito che gli Stati Uniti hanno ... Ucraina, altra notte di guerra. Russia rientra nell'accordo sul grano, partite 6 navi A causa dei bombardamenti russi, stando a fonti locali ucraine, le ultime due linee di comunicazione ad alta tensione della centrale nucleare di Zaporizhzhia con il sistema elettrico ucraino sono stat ...Danneggiate le ultime due linee di comunicazione ad alta tensione dell'impianto con il sistema elettrico ucraino presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ...