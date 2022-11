Ucraina | Aiea | “No prove bomba sporca dove indicato da Russia”

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – L’non ha trovato tracce di attività e materiali nucleari non dichiarati nelle strutture indicate dalla, secondo Mosca, l’starebbe fabbricando una “”. Dopo le dichiarazioni della Federazione Russa, su richiesta di Kiev, gli ispettori dell’hanno completato le ispezioni in tre siti, senza però trovaredi quanto sostenuto dal Cremlino. “La richiesta dell’all’di inviare squadre di ispettori – ha affermato il direttore generale dell’agenzia Rafael Mariano Grossi – è stata presentata dopo che la Federazione russa ha avanzato accuse riguardanti le attività in tre strutture: l’Istituto di ricerca nucleare di Kiev, l’impianto minerario e di lavorazione ...

