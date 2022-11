Trivelle in Adriatico | dove sono i pozzi di gas a cui guarda il governo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – “Si può ripartire raddoppiando la produzione dagli attualie poi con le trivellazione nell’centrale al largo della coste, c’è un giacimento comune con la Croazia da cui estrarre 70 miliardi di metri cubi in più anni”. L’indicazione è del ministro dello Sviluppo economico, sarà Imprese e made in Italy, Adofo Urso. Di quali giacimenti stiamo parlando? Per fornire un riferimento geografico, la zona potenzialmente interessata è soprattutto quella a nord di Goro (a est di Ferrara),secondo le informazioni note cialmeno dai 50 ai 70 miliardi di metri cubi di gas in vari giacimenti già scoperti e mappati negli anni ‘90 da quella che allora si chiamava Agip. Si tratta di giacimenti mai messi in produzione: la maggior parte si trova a più di 12 miglia di distanza dalla costa. Ci ...