La Gazzetta dello Sport

Il copione è lo stesso della gara d'andata, il risultato cambia ma certifica di nuovo un netto successo del. Dopo lo 0 - 4 conquistato in Scozia nella prima giornata, Okaka e compagni vincono (3 - 1) contro l'Heart of Midlothian e chiudono la fase a gironi di Conference League in vetta alla ...... niente ottavi diretti ma play - off visto che ilha battuto 3 - 1 gli Hearts. La sfida ... Pochi secondi dopo, a ridosso dell'intervallo, arriva il. Saponara parte dalla sinistra, si ... Tris Basaksehir agli Hearts e primo posto nel girone della Fiorentina La Viola vince 3-0 in Lettonia contro l'RFS ma dovrà affrontare il playoff contro una proveniente dall'Europa League, pagando lo scontro diretto deficitario contro il Basaksehir.Riga, 3 nov. - (Adnkronos) - La Fiorentina domina in Lettonia, cala il tris e archivia la pratica RFS Riga nel primo tempo: viola subito avanti con Barak, nel finale in due minuti chiudono i ...