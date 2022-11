Trieste Science+Fiction Festival 2022 | l' anteprima italiana di The Lair di Neil Marshall

Giornata di grandi anteprime quella di venerdì 4 novembre alFestival 2022 : tra queste merita sicuramente una menzione speciale quella di The Lair di Neil Marshall , una pellicola definita dallo stesso regista come " un misto tra La ...Continuano le proiezioni alFestival 2022 , il festival di fantascienza in programma fino a domenica 6 novembre: oggi alle ore 14.00 al Teatro Miela c'è stata l'anteprima nazionale di "To Exist" di ...Al Trieste Science+Fiction Festival l’anteprima italiana di The Lair di Neil Marshall, l'horror definito "La Cosa che incontra Quella sporca dozzina". Giornata di grandi anteprime quella di venerdì 4 ...Domani, venerdì 4 novembre 2022, si terrà presso il Trieste Science+Fiction Festival l'anteprima italiana di The Lair di Neil Marshall, un horror dalle tinte sci-fi.