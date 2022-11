(Di giovedì 3 novembre 2022) “Pedalava sempre contro vento”, il problema era che “più il vento s’inspessiva, più lui trovava piacere. E il piacere ogni tanto distrae”. Sapeva cosa diceva Indro Montanelli mentre diceva questo, lo sapeva perché in bicicletta c’aveva pedalato, avevano pedalato tutti in quegli anni, perché aveva seguito il Giro d’Italia e perché conci parlava, anche di ciclismo. Eraa pedalare sempre contro vento, lui ogni tanto a distrarsi nel piacere di farlo. C’era mica solo il calcio nella vita dello scrittore e giornalista, c’erano tante, quelle pedalate, osservate, sognate. Come quella Bianchi, che fu di Fausto Coppi, e che“cercò in ogni modo di ...

Il Foglio

... pensati per l'utilizzo da parte di bambini di età compresai 3 e i 6 anni. Inoltre, nella primavera del 2023 sarà disponibile una gamma dielettriche adatte a qualsiasi tipo di ...Nuove soluzioni assicurative digitali per la micro - mobilità, grazie alla partnershipHelbiz e YOLO. L'introduzione dei nuovi prodotti assicurativi, acquistabili direttamente sull'...in ... Tra le biciclette di Pier Paolo Pasolini Un tour letterario tra quelle terre che sapevano di pedali e gomme di “Il sogno di una cosa”, “Un paese di temporali e di primule”, a cura di Nico Naldini e dalla raccolta di poesie in friulano “La ...450 esercizi in tutta la Provenza tra ristoratori, hotelier e noleggiatori dove il ciclista è particolarmente ben accolto. Si tratta di indirizzi per lo più semplici, ma pieni di libri con annedoti, ...