Toyota - GR86 da drift | da corsa e fuoristrada duri e puri | tutte le novità del Sema 2022

(Di giovedì 3 novembre 2022) Laha scelto di rafforzare la propria presenza aldi Las Vegas. La Casa giapponese ha realizzato ben 12 showcar per l'evento, lavorando sia sui modelli sportivi GR sia sui pick-up e Suv tanto amati dal pubblico statunitense. Oltre a questo, laha annunciato due nuove iniziative per il 2023: per i modelli a ruote alte sarà presto lanciato il nuovo allestimento Trailhunter dedicato al, inoltre attraverso l'Associated Accessory Program (AAP) nei punti vendita ufficiali saranno messi a disposizione accessori di personalizzazione di terze parti certificati in modo tale da essere inclusi nei finanziamenti dei veicoli.

