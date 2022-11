Tinder | A Predator’s Playground su Real Time

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 3 novembre 2022) Dopo TikTok: Predatori e Prede (titolo originale The TikTok Man: catching a predator), suarriva un nuovo documentario che racconta dei pericoli che si nascondono dietro ai social network: in particolare,: A, questo il titolo del programma, mostra quali sono le insidie che si celano dietro a, la celebre app per conoscere persone. Nonostante sia una delle applicazioni di dating più usate al mondo e ha permesso a molti di fare nuovi incontri positivi, sono tante anche le persone che hanno avuto esperienze negative.: Apropone le testimonianze di donne che sono state vitdi predatori sessuali e decidono di raccontare le loro storie di ...