TFA sostegno VIII ciclo | docente abilitato con tre anni di servizio su sostegno accede al corso senza selezione? CHIARIMENTI

(Di giovedì 3 novembre 2022) TFA: i candidati in possesso dei requisiti sanno che è bene prepararsi per tempo perchè anche se le selezioni non sono ancora alle porte l'elevato numero di partecipanti rende difficile la prova. Ma anche sui requisiti di accesso ci sono ancora degli ostacoli da superare. Il DL 36 ha infatti introdotto la novità dell'accessoper i docenti con tredisvolto su posto di, ma la norma rimane ambigua e ancora da chiarire del tutto con un apposito decreto. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Scade tra qualche giorno la domanda per usufruire del diritto allo studio nel corso dell'anno solare 2023. Occhi puntati su, seconde lauree ma anche master in presenza. Un vuoto invece intorno al corso di formazione universitario pensato per i vincitori del concorso straordinario bis, assunti nel 2022/2023 con ......Le disabilità Legge 170/2010 CM n.8 del 06/03/2013 Bes e DSA Diagnosi ed intervento precoce il PDP e gli stili di apprendimento la didattica inclusiva PARTE TERZA " L'insegnante di... TFA sostegno VIII ciclo: ITP accede con o senza i 24 CFU Dopo aver vinto il concorso Tfa Sostegno alla scuola secondaria di secondo grado nel mese di luglio, il musicista gricignanese Gennaro Della Gatta, laureato in Sax al Conservatorio e Musica ...Il pedagogista Enricomaria Corbi (direttore del dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), il professor Bruno ...