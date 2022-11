(Di giovedì 3 novembre 2022) È in corso una vasta operazione condotta dagli investigatori del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli...

Gazzetta del Sud

In più occasioni il Parlamento inglese ha preso posizioni dure contro le tifoserie inglesi come in occasione dell'approvazione della storica legge controHooligans chela parte ...... questa volta siamo a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, dove due ragazzini di soli 13 e 11 anni con spranga e passamontagnaavventori di un parco pubblico. Terrorizzavano gli agricoltori della Murgia con estorsioni, incendi e furti: 17 arresti È in corso una vasta operazione condotta dagli investigatori del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di ...Terrorizzavano i cattivi vestendosi come il protagonista del famoso film dell'orrore. Il video che le inchioda ...