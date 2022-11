(Di giovedì 3 novembre 2022)2 rispetta i requisiti dell'Academy eper ottenere qualche candidatura agliper il protagonista Art the Clown. Art the Clown sfilerà sul red carpet degli? Probabilmente no, ma i produttori di2 hanno colto la palla al balzoil battage pubblicitario legato aidelin sala, decidendo di fareper gli. Il sequel gore diretto da Damien Leone parteciperà allaFor Your Consideration mirando a terrorizzare e disgustare i membri dell'Academy. Bloody Disgusting ha confermato l'adesione di2 alladegli. Anche se la compagnia di ...

Movieplayer

2: il regista si è rifiutato di girare una scena troppo forte anche per lui Dal momento che2 è stato proiettato nei cinema per almeno una settimana, soddisfa i requisiti di ...2: il regista si è rifiutato di girare una scena troppo forte anche per lui Dal momento che2 è stato proiettato nei cinema per almeno una settimana, soddisfa i requisiti di ... Terrifier 2 farà campagna per gli Oscar dopo i malori del pubblico: "l'occasione è troppo divertente"