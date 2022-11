Tennis amatoriale | grande successo per il “Memorial professore Furno” FOTO

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiper il torneodi“1°”. La manifestazione sportiva organizzata da Angelo Catalano e Vincenzo Maio, con la collaborazione del Centro Sportivo Pontecorvo di Benevento diretto da Giovanni Viola, ha avuto l’intento di riunire di nuovo un gruppo di amici e appassionati diche si sono sfidati a colpi di racchetta nel ricordo dell’indimenticatoAntonio. Il torneo iniziato a metà settembre con la formula dei gironi si è concluso ieri con la finalissima vinta da Giovanni Melillo che dopo tre ore di gioco ha superato Vincenzo Maio per 2 set a 1. Sono stati dodici i partecipanti del torneo che hanno gareggiato sul campo ...

