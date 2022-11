Ten Hag ripropone Garnacho e Ronaldo lo manda in gol – VIDEO

(Di giovedì 3 novembre 2022) «Gli era mancato solo il gol», scrisse il Daily Mail sulla prima da titolare in Europa di Alejandro, il giovane argentino entrato nelle grazie di ten Hag che lo sta schierando sempre più spesso nel Manchester United. Detto, fatto: una settimana dopo il gol è arrivato. Ed è arrivato nella sfida con la Real Sociedad, che non vede minacciato il primo posto nel girone ma che sta perdendo davanti ai suoi tifosi. Non solo: il gol diè arrivato su assist del suo idolo di sempre, Cristiano. Che è anche il giocatore a cui Paul Scholes l’aveva paragonato qualche giorno fa. Il: «Mi ricorda Cristiano quando era giovane», aveva detto Scholes. «Il pubblico di Old Trafford ama divertirsi… e questo ragazzo – sono dichiarazioni di una settimana fa – è stato davvero divertente. Quasi quanto Cristiano ...

Commenta per primo Il Manchester United fissa gli obiettivi per il mercato di gennaio: come riferisce la stampa britannica,vuole un nuovo terzino destro nonostante il buon rendimento di Diogo Dalot ."Le tre qualità diPenso che le sue caratteristiche siano ambizione, duro lavoro e voglia di vincere. E questo non riguarda solo lui, ma tutto il suo staff tecnico". Erano state questo poco tempo fa le parole ...Da quando si è trasferito al Manchester United, Casemiro è stato piacevolmente sorpreso dalla mentalità vincente dell'allenatore Erik ten Hag. Lo ha detto ...Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester United, match valido per la quindicesima giornata di Premier League di scena al Villa Park ...