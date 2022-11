Temporali in arrivo | allerta meteo nel Reatino

(Di giovedì 3 novembre 2022) RIETI – La Protezione Civile del Lazio afferma che «Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, venerdì 4 novembre e per le successive 9-12 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino congialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica persu tutto il Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’mento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni ...

Venerdì 4 novembre irrompe l'autunno sull'Italia. Inrovesci eanche intensi, con il rischio di locali nubifragi. Fiocchi sulle ...Dopo una lunga coda di fine estate, è inun cambiamento meteo che porterà il clima in un assetto più autunnale. L' allerta pere vento oggi riguarda l'Emilia, mentre per la giornata di venerdì sarà estesa anche alla Romagna ...Arriva la pioggia e per venerdì è stata diramata l’allerta gialla per temporali in buona parte della Romagna. Rovesci e piogge intense attese anche per sabato. Così la… Leggi ...In arrivo anche sulla Toscana una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio ...