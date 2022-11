Tegola per Gasperini | un titolare salta Atalanta-Napoli | le condizioni

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 3 novembre 2022) Prosegue a Zingonia, presso il centro sportivo Bortolotti, la preparazione dell’in vista della delicatissima sfida di sabato contro la capolista. Oggi la squadra si è allenata nel pomeriggio. Oltre agli assenti Zappacosta e De Roon, i quali hanno svolto lavoro differenziato, non si è visto nemmeno Luis Muriel. Gli esami a cui si è sottoposto il colombiano, fa sapere l’direttamente dal proprio sito, hanno evidenziato una lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. Muriel infortunio Serie A Per questa tipologia di infortunio i tempi di recupero sono difficilmente quantificabili in quanto dipendono direttamente dalla progressione clinica del calciatore, si legge sul sito degli orobici.dovrà dunque fare a meno di Muriel nella ...