Taranto | caseggiati e auto danneggiati | lancio di uova ai carabinieri Segnalati minorenni Quartiere Paolo VI

(Di giovedì 3 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: A seguito di numerose richieste di abitanti delVI della Città di, militari del Comando StazioneNord sono intervenuti in Piazza Tedesco ove un gruppo di giovani sarebbe stato visto mentre imbrattavaedvetture, mediantedi, farina e vernice spray. Gli stessi, alla vista dei militari dell’Arma che stavano sopraggiungendo in, hanno diretto verso il veicolo undiche imbrattavano il mezzo di servizio. Durante le fasi di identificazione un minorenne si sarebbe reso responsabile di rifiuto di fornire le proprie generalità ed unitamente ...

L'instancabile attività antidroga dei Falchi della Squadra Mobile diha permesso volta di ... Il 38enne aspettava i suoi clienti davanti all'ingresso di uno dei tantie dopo un rapido ...Attività antidroga dei Falchi della Squadra Mobile, ancora una volta al Quartiere Paolo VI. Teatro dell'operazione ialle spalle di un distributore di carburanti, che in un recente passato ha già visto all'opera i poliziotti. Nell'ottobre scorso, gli agenti sorpresero sul fatto e denunciarono in stato di ...Vandali in azione, in pieno giorno, nel quartiere Paolo VI della Città di Taranto. I carabinieri, allertati dai residenti, sono intervenuti questa mattina in Piazza Tedesco, dove ...Il gruppo aveva lanciato uova anche al veicolo dei Carabinieri che nel frattempo stava sopraggiungendo A seguito di numerose richieste di abitanti del quartiere Paolo VI della Città di Taranto, milita ...