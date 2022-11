“Stupri | un morto e 300mila euro di danni al rave di Valentano” | il proprietario del terreno ricorda

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov — Mentre imperversano le polemiche sul decreto anti-e la sinistra si straccia le vesti per i «bravi ragazzi» deldi Modena (15miladiche ildel fondo invaso dalle tribe, per ora, dovrà pagare di tasca propria) aPiero Camilli (dei terreni invasi per il famoso e disastrosodi Ferragosto 2021) aspetta ancora l’arrivo dei famosi «rimborsi» promessi dalla Lamorgese per iprovocati dair. Lo scempio deldiRicordiamo brevemente cosa accadde nell’estate del 2021: diecimila persone provenienti da tuttapa si diedero appuntamento invadendo ildi ...