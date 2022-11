Stazione segreta di polizia cinese in Italia | cosa state vedendo

(Di giovedì 3 novembre 2022) "Unaillegale edia Prato". È questa la scoperta di Fuori dal Coro che, in onda martedì 1 novembre su Rete 4, cita un'indagine internazionale. Le immagini mostrate da Mario Giordano riprenderebbero il dentro della. Qui, tra le altre cose, si vede un libro politico di Xi Jinping. "Come potete vedere - spiega l'inviato - quella che dovrebbe essere un'associazione culturale sembra la sede di un partito o di una Questura". Non a caso viene inquadrato un maxi-schermo che si collega direttamente in Cina: "Sembra quello degli interrogatori", prosegue il giornalista. A lanciare l'allarme anche Laura Hart di SafeguardDefend: "Quel dominio è già qui". Non a caso il ministro degli Esteri olandese ha rivelato di aver scovato e dichiarato illegali le postazioni di ...

La polizia segreta cinese in Italia: il "dragone" ci spia Il Dipartimento degli Interni dello Stato tedesco dell'Assia ha confermato sabato che sta indagando sulla possibile presenza di una stazione di polizia segreta cinese che opera illegalmente nella citt ...