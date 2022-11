Stasera a Belve le botte di Floriana Secondi e il coming out di Monica Contrafatto – Video in anteprima

(Di giovedì 3 novembre 2022)arrivanoe la campionessa paralimpica. Sono loro le protagoniste della terza puntata di questa sera, in onda su Rai 2 alle 23.45. L’ex gieffina si racconta senza remore e, sollecitata dalle domande di Francesca Fagnani, rivela aspetti molto dolorosi della sua vita e della sua famiglia: “Mia mamma era una prostituta, è cresciuta in un bordello. E anche mia nonna“. Sulle violenze subite da bambina, di cui ha parlato in passato, conferma di avere “ancora i segni addosso” e confessa di aver combattuto da sola l’omertà che c’era tra le mura di casa: “Avevo ricordi notturni, facevo sogni e chiedevo a mia nonna: ‘nonna ma io mi ricordo…’. E lei mi diceva: ‘zitta zitta, non è successo ...

Francesca Fagnani dopo averci regalato le interviste a Nina Moric , Wanna Marchi ed Eva Robin's ,porterà aanche Floriana Secondi . La vincitrice del Grande Fratello ha affrontato lo spinoso tema della finta relazione con un bel ragazzo (che pare non sia etero). Le dichiarazioni da ...Bersagliera e centometrista, medaglia al valore dell'Esercito, prima italiana dalla Grande guerra ad essere insignita di una onorificenza militare così prestigiosa. Monica Graziana Contrafatto è un ...Floriana Secondi, ex gieffina vincitrice del GF 3 ed ex naufraga dell' Isola dei Famosi, a Belve, nella puntata in onda stasera, 3 novembre, racconta la sua infanzia negata. La 45enne f a una rivelazi ...Stasera su Rai Due andrà in onda una nuova puntata di Belve. E stavolta Francesca Fagnani intervisterà Monica Contrafatto e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi. Come ...