Stabilizzazione precari | lo Stato spenderebbe 180 milioni in più l’anno | 715 euro per ogni supplente Lo studio della Uil Scuola

InSanitas.it

"Da sottosegretaria all'Istruzione c'e' molto da lavorare, servedei, supporto a gli studenti piu' bisognosi per permettergli di andare avanti a studiare. C'e' bisogno di edilizia universitaria e luoghi dove stare, con la pandemia si e' ...... riteniamo sia il caso che il governatore De Luca pensi a preoccuparsi delle cose che sono in capo alla sua responsabilità, a partire dalladeiferma al palo nonostante gli ... «Precari Covid, la Regione fissi i criteri per la stabilizzazione» Occupazione e tutele Sui temi dell'occupazione e dei lavoratori precari ci sarà la valutazione ai fini della stabilizzazione dei contratti a termine e/o in somministrazione entro il periodo di 24 mesi ...L'appello è stato lanciato da alcune sigle al presidente della Regione Renato Schifani a tutela del personale Covid.