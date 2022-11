Bellunopress

... Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali Sanità Scuola Società, Associazioni, Istituzioni Sport, tempo libero Riflettore Redazione/Contatti Search Home Cronaca/Politica...Per contenere i disagi al traffico , come condiviso con la Prefettura di Grosseto, ilsarà ... pannelli a messaggio variabile, colonnine SOS, impianto di rilevamento eincendi. Al ... Spegnimento semaforo Baldenich nelle ore di minor traffico. Trevisan (Fiab Belluno): misura pericolosa per pedoni e ciclisti Per consentire la riapertura del vecchio tunnel e il transito su quattro corsie da lunedì 7 novembre senso unico alternato con semaforo in orario notturno: investimento da 35 milioni di euro Anas (Gru ...Anas (Gruppo FS Italiane) ha avviato i lavori di ammodernamento della galleria “Casal di Pari”, sulla strada statale 223 “di Paganico” (tratta Grosseto-Siena) nel comune di Civitella Paganico (GR), ne ...