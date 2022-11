Spaccio di stupefacenti | mamma arrestata | figlia 14enne affidata al padre

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva coinvolto anche lanell’attività didi, la 40enne sorpresa ieri sera dai carabinieri poco dopo la mezzanotte a Napoli a via della Metamorfosi, nel quartiere Ponticelli. Ad intervenire sono stati i carabinieri della tenenza di Cercola che hanno sorpreso le due mentre cedevano una dose di marijuana a un cliente poi segnalato alla Prefettura. La perquisizione si è estesa anche a casa delle due e lì i Carabinieri hanno trovato e sequestrato altre dieci dosi di droga tra marijuana e hashish oltre al materiale per il confezionamento e alla somma contante di 50 ritenuta provento del reato. Per la madre – già nota alle forze dell’ordine – si sono aperte le porte del carcere di Pozzuoli dove è in attesa di giudizio perdi ...

