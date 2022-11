Sossio Aruta al settimo cielo | da l’annuncio | “ho realizzato il suo sogno ce l’ho fatta!

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’ex concorrente di Temptation Island e del Gf Vip ha finalmenteil suoNegli ultimi mesiha più volte spiegato di avere problemi economici e di riuscire a trovare un lavoro che poteva soddisfarlo. Dopo aver lasciato Uomini e donne si è sistemato in un supermercato come cassiere, ma nel cassetto L'articolo proviene da KontroKultura.

anche dai vip! Pensate che anchesi è destreggiato in Viento durante la sua permanenza a Temptation Island Vip ! - Gianluca Vacchi e Mirko Scarcella . La storia tra i due è molto ...Ursula Bennardo esi sono lasciati Non sappiamo in che rapporti siano ad oggi. L'ex dama ha lanciato una frecciata velenosa nei confronti del suo compagno. Ursula Bennardo in questi giorni ha parlato del ...Le affermazioni di Armando colpiscono nel segno la tronista che ha ammesso di far fatica a trovare un uomo come lo desidera: “Mi sento avvilita”.Il Grande Fratello Vip pescherà un altro inquilino dalla “scuderia” di Maria De Filippi Il rumor è forte: il prossimo ingresso ...