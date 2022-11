Sorteggi Champions League | rischio PSG ma il Bayern Monaco può “salvare” il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 3 novembre 2022) Con il primo posto conseguito dopo un fantastico girone di, ile i suoi tifosi speravano di aver evitato le migliori squadre del torneo, canditate alla vittoria finale. Quanto successo ieri sera però tra Paris Saint Germain e Benfica ha dell’incredibile, con i lusitani che hanno rifilato una goleada al Maccabi Haifa, mentre il PSG ha vinto di misura contro la Juventus. Arrivo a pari punti per le due squadre, con entrambi gli scontri diretti finiti in parità e con lo stesso numero di gol fatti e subiti. A determinare l’ordine di classifica è stato il numero di gol segnati in trasferta dalle due squadre, in favore del Benfica. Secondo posto dunque per il Paris Saint Germain, che rientra tra le possibili avversarie per ilnell’urna di Nyon....