Sondaggi | per Meloni è «luna di miele con gli italiani» | il consenso per premier e FdI cresce ancora

(Di giovedì 3 novembre 2022) Continua are la popolarità di Giorgia, il cui indice di gradimento personale neiha superato il 50% da quando si è insediata a Palazzo Chigi. Eil centrodestra, trainato da FdI, l’unico partito a registrare il segno più. È quanto emerge dalla supermedia di questa settimana Youtrend per Agi, che nel titolo di presentazione parla di «didi Giorgiacon gli».e FdI continuano are neiNel dettaglio, FdI si attesta al 28,7%, guadagnando l’1,5% in 15 giorni, «non poco», rileva l’Agi, dando conto del fatto che tutti gli altri partiti restano stabili o calano. Al secondo posto resta al Pd, che però amplia sempre di più la distanza ...

Quindi, sul suo personale destino: "Non sto quisopravvivere guardando i. Tra 5 anni non voglio essere rieletta a ogni costo. Se vivi nel terrore di non essere rieletta, sei destinata a ...... la possibilità di crearenelle chat, chiamate di gruppo con 32 persone e gruppi contenenti fino a 1.024 utenti. Comele reazioni con emoji, la condivisione di file più grandi e l'...Dopo la doppietta, condita dall'assist per Krunic, di ieri in Milan-Salisburgo, Olivier Giroud ha parlato alle emittenti francesi soffermandosi anche sulla possibile convocazione per ...Il distacco nei sondaggi, sette punti di vantaggio per la candidata democratica, il segretario di Stato Katie Hobbs, sembravano, per la Lake, una condanna anticipata. Ma, mentre la Hobbs ha fatto una ...