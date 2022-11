SLA | sclerosi laterale amiotrofica | rallentare la malattia ora è possibile

(Di giovedì 3 novembre 2022) Getty Images La SLA, acronimo di, è una delle malattie neurodegenerative più complesse e difficili da studiare. Purtroppo ad oggi di cure non ce ne sono ma per una particolare forma, quella in cui è presente una mutazione nel gene SOD1, qualcosa comincia a muoversi. I risultati di un recente studio clinico recentemente pubblicati dalla rivista New England Journal of Medicine, dicono che siamo sulla buona strada: l’utilizzo di Tofersen, molecola capace di “stoppare” l’attività anomala di SOD1, si è dimostrato utile nel ridurre le quantità di proteine “tossiche” che causano la. Un risultato importante che, pur non rappresentando la cura per la SLA, apre interessanti prospettive nel controllo dellae della sua evoluzione. ...

