(Di giovedì 3 novembre 2022) Partecipare, il 5 novembre, alla manifestazione di Roma o di Milano? Un dilemma che può sembrare banale, ma che rivela profonde faglie ideologiche in un’area politica che fatica a compattarsi. Il, diviso, ha perso le elezioni del 25 settembre. Il, se continuerà a essere diviso, rischia la débâcle alle imminenti elezioni regionali. E il posizionamento sulla questione ucraina si riverbera non solopossibili alleanze di coalizione, ma anche sul processo congressuale avviato all’interno del Partito democratico. Tra i primi a staccarsi dalla scelta che sembra prevalere nei Dem – quella di riunirsi a Roma, alla manifestazione di Europe for peace, insieme al Movimento 5 stelle -, c’è l’ex capogruppo a Palazzo Madama, Andrea Marcucci: «Aderisco alla manifestazione del 5 novembre a Milano a sostegno ...

Open

... cittadina di cui è sindaco: non a caso, Bruiti (a sua volta dell'area di) è il promotore della manifestazione contro l'Area B prevista per5 novembre al cavalcavia Giordani, ...... domani o al massimo. Con le elezioni che si terrebbero quasi sicuramente il 5 febbraio (... Ferentino è uno dei Comuni guidati dal. Per il presidente della Provincia, dunque, si ... Se il centrosinistra (sabato prossimo) si fa la guerra sulle manifestazioni per la pace “Non siamo organici al centrosinistra, valutiamo punto per punto, così come non siamo organici a Spazzafumo solo perché Italia Viva è in maggioranza" ...Senza bandiere alla manifestazione di "Europe for Peace" Il centrosinistra di San Benedetto del Tronto aderisce alla manifestazione per la pace del 5 novembre a Roma. Claudio Benigni (Pd): "Una manif ...