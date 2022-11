Scritta offensiva sul muro del Centro di salute mentale di Siena

Per la più celere rimozione della, è stata attivato l'ufficio tecnico della Zona distretto Senese. "Oggi sul muro esterno del Centro di salute mentale di Siena è apparsa una......volta con un'opera di Teatro e Musica preparata con un gruppo musicale ucraino durante l'... Andrey Nadolskyi percussioni, Serhii Vilka tastiera, flauto La canzone "Eros" eNalyssa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...La scritta è stata prontamente cancellata ed è partita la denuncia formale contro ignoti. Il direttore di psichiatria: "Verso questi atti nessuna tolleranza" ...