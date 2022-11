Scoperto il più grande asteroide “killer di pianeti” | era nascosto dalla luce del Sole

Bsnews.it

... grazie a una migliore tecnologia è possibile integrare in un formato comunesensori e relative ... Il sensore non è direttamentema rimane protetto dal vetro posteriore (in zaffiro) così da ...Dopo l'ultima puntata, in cui la dama bresciana ha avuto una reazione esagerata quando ha... Roberta nega di aver voluto provocare la collega dato che, avendo Ida detto che non prova... Tornava dal rave di Modena: 28enne bresciano arrestato per spaccio di droga