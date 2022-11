(Di giovedì 3 novembre 2022). Un terreno agricolo con all’interno un imponente centrocostituito da due campi sportivi e relative strutture di pertinenza alle attività. Una superficie, quella occupata dalla struttura, che sfoggiava tutta la sua magniloquenza davanti a chi si trovasse nei paraggi. Ovviamente, il serviziofornito era quello del Padel, molto mainstream al giorno d’oggi, e quindi molto richiesto. Il tutto, poi, realizzato in assenza di qualsivogliaedificatorio. Insomma, un edificiocostruito senza alcuna abilitazione all’edificazione e senza le carte necessarie alle operazioni. Peccato, però, che i controlli hanno deciso di prendere di mira proprio quella struttura, così notevole che non poteva di certo passare inosservata all’occhio attento dei ...

Il Corriere della Città

... consigliata da un amico, e utilizzando un donatore di sperma dopo 12 giorni hadi essere ... Inoltre ha aggiunto di aver incontrato un'resistenza da parte della famiglia per aver deciso ...Le varie ragioni che hanno portato al crollo di questo prezioso strumento sono state un dannoper la comunità scientifica, ma non è stato perduto tutto. Ultimamente, utilizzando i dati ... Scoperto enorme impianto sportivo abusivo a Sabaudia: nessun titolo o autorizzazione Scoperto un giro d'affari per quasi un milione di euro Quel ... Nella giornata di martedì 1 novembre, i militari della compagnia Duomo sono stati attirati dall'enorme mole di persone che entravano e ...Grazie alla ricerca della dottoressa Kit Prendergast oggi sappiamo che in Australia vive uno strano insetto col "muso" da cane mai visto prima ...