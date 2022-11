Sconcerti | il Milan non è imbattibile | ma in Europa sarà un brutto avversario per tutti

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilha superato la fase a gironi di Champions League. La squadra di Pioli si è qualificata per il prossimo turno. Marione scrive sul Corriere della Sera: la crescita della squadra è evidente e costante. “Il Salisburgo era uninsolito, difficile da battere, quasi impossibile da dominare. Illo ha prima battuto, poi dominato. Ha avuto anche fortuna, ci sono stati tanti minuti in cui il Salisburgo aveva preso ritmo e giocava di classe. Lì ilha risposto di forza, mettendo meno ordine ma la stessa corsa dei suoi giovani avversari. Una partita da squadra matura, che rifiutava per autostima anche soltanto l’eventualità di perdere”. Nella prossima fase della competizione europea, scrive, ilun ...

