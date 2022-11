Schillaci “Aumenteremo lo stipendio dei medici di Pronto Soccorso”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La scelta di reintegrare ino vax “è stata presa anche un pò in segno di riappacificazione. Dopodichè la mia posizione è sempre stata a favore dei vaccini, lo strumento indispensabile per cambiare la storia della pandemia da Covid”. Lo afferma il ministro della Salute Orazioin un’intervista al Corriere della Sera.Sulle carenze d’organico inna d’urgenza,spiega: “Credo che sarà utile avere un tavolo con il ministero dell’Università. Purtroppo, alcune specialità, e sono quelle di cui c’è più bisogno, hanno meno appeal di altre per i giovanianche perchè danno meno possibilità di lavorare nel privato. Il problema è legato anche agli stipendi: io credo sia giusto, per esempio, per ilandare a ...