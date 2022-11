Santi Francesi a X Factor 2022 | chi sono | età | canzoni | foto e Instagram

(Di giovedì 3 novembre 2022) Isuono un duo composto da Alessandro Des e Mario Francese, il primo voce e chitarra, l’altro tastierista e producer. Si tratta di due giovani di 24 e 25 anni che salgono agli onori della cronaca grazie al talent di Maria De Filippi, Amici. Ma il duo era nato già tempo addietro con il nome The Jab e un primo brano inciso, Regina, con il quale erano stati capaci di vincere il LigaRockParkContest. Con la scuola di talenti in onda su Canale 5, Amici, Alessandro e Mario si affermano ulteriormente arrivando anche a pubblicare alcuni brani come: Lei, Costenzo e Vaniglia. View this post onA post shared by(@) La partecipazione a XI ...

... Linda con "Escluso il cane" di Rino Gaetano Matteo Siffredi con "Ancora ancora ancora" di Mina Icon "Heavy Cross" dei Gossip Beatrice Quinta con "Believe" di Cher Jo lle con "I'm ...... 'Tutti i miei sbagli' dei Subsonica per Beatrice Quinta e 'Take On Me' degli a - ha per Matteo Orsi; Rkomi ha assegnato 'Creep' dei Radiohead ai, 'Hyperballad' di Björk a Iako e '...I Santi Francesi hanno dimostrato a X Factor 2022 di essere in grande forma. La loro prova al primo Live è stata da incorniciare.Joelle ha grande voglia di andare avanti a X Factor 2022. Vedremo come si comporterà durante questo secondo live che andrà in onda oggi.