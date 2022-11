Ryan | tripla allo scadere! Guarda gli highlights di Lakers - New Orleans

I Lakers vincono contro New Orleans in modo rocambolesco e con un eroe inatteso, Matt, che forza il supplementare con una segno allo ...I Lakers vincono contro New Orleans in modo rocambolesco e con un eroe inatteso, Matt, che forza il supplementare con una segno allo scadere di tempo. Garland torna e "fa rumore" per il successo in overtime di Cleveland su Boston, i Bucks zitti zitti continuano a vincere, ...LeBron James soddisfatto dopo la seconda vittoria consecutiva: “Il nostro gioco migliora sempre più, oggi grande partita” Seconda vittoria per i Los Angeles Lakers, che superano all’overtime i Pelican ...I Bucks battono Detroit, Cleveland e i gialloviola stendono Boston e Pelicans. Sorridono anche i Clippers e Memphis, crolla Utah ...