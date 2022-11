Rugby | Test Match 2022 | Italia | Crowley sceglie i XV per sfidare le Samoa

(Di giovedì 3 novembre 2022) Torna in campo sabato l’Itale il primoautunnale vedrà gli azzurri in campo a Padova contro le. È ilsulla carta meno probante per la squadra di, che dopo affronterà Australia e Sudafrica, ma attenzione a non sottovalutare un impegno duro contro una squadra davanti all’nel ranking e che nei precedenti vanta 5 successi in 7 sfide. Sfida che Kieranha preparato negli ultimi giorni con una rosa ampia, ma caratterizzata anche da tanti infortuni che ne hanno limitato le scelte. E oggi il ct neozelandese ha annunciato il XV che scenderà in campo sabato alle 14 al Plebiscito. Molte scelte dettate da infortunio, soprattutto nella trequarti, mentre ci sarà un esordiente in campo dal primo minuto. Così a ...

... tra i quali appunto il terza linea lariano Ruggeri exComo, e per i giovani prospetti del Peroni TOP10 e delle nuove Accademie collegate alle Franchigie italiane di URC per fare undi ...Dopo ilmatch contro Samoa, per le 'Autumn Series', gli azzurri giocheranno contro l'Australia (Firenze, 12 novembre) e i campioni del mondo del Sudafrica (Genova, 19 novembre).