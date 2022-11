Rosalinda Cannavò | duro sfogo | “Mi sono rotta | io mai volgare”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) La concorrente di Tale e Quale Show rompe il silenzio su Twitter dopo le parole di Samantha De Grenet: la replica diè un fiume in piena. L’ex gieffina, che in queste settimane si sta mettendo in mostra a Tale e Quale Show con un cammino decisamente in crescita, negli ultimi giorni si è vista puntare il dito contro sui social da parte di una sua ex compagna di Grande Fratello. La fidanzata di Andrea Zenga ha replicato stamattina a un tweet che riprendeva le frasi di Samantha De Grenet dei giorni scorsi, ovvero: “non ha sex appeal”. L’attuale concorrente di Tale e Quale Show ha detto basta e ha voluto replicare con toni decisi. “Credo che ognuno abbia il suo tipo di SEX APPEAL. Se per molti per averlo significa essere volgari allora ...