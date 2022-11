Roma | spintoni e calci agli attivisti per il clima che bloccano il Gra | “Avete rotto | andate via” – Video

(Di giovedì 3 novembre 2022), insulti. Ieri mattina gliper ildi Ultima Generazione hanno bloccato, di nuovo, il traffico sul Grande raccordo anulare di(Gra). Gli automobilisti, inferociti, hanno reagito cercando di trascinarli via di peso mentre i manifestanti opponevano resistenza passiva. Alla fine è intervenuta la polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Open

...degli automobilisti che in alcuni casi hanno sollevato di peso i manifestanti tra urla e, ... Ma niente,metropoli paralizzata, almeno in quel quadrante di città e in questo pezzo di ...Un nuovo blitz degli ambientalisti sul Grande Raccordo Anulare diviene sgomberato dagli automobilisti furiosi. Le immagini di Local Team stamattina hanno mostrato un nuovo blocco sul raccordo da parte degli attivisti di Ultima Generazione . Ma nel filmato si ... Roma, gli ambientalisti bloccano di nuovo il GRA: gli automobilisti provano a sgomberarli a spintoni - Il video