Roma-Ludogorets stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Europa League 2022 2023

(Di giovedì 3 novembre 2022) Alle 21:00 di domani, giovedì 3 novembre lasfiderà ilnella cornice dell’Olimpico con l’obiettivo del secondo posto del girone. Serve la vittoria ai giallorossi per ottenere il pass per lo spareggio con le retrocesse dalla Champions. Olimpico sold out per i giallorossi di Josè Mourinho nella settimana del derby. Un impegno incastonato tra la vittoria sul Verona e la stracittadina. Ma Mou non fa turn over. Serve la vittoria. Ci riuscirà? Potrete scoprirlo intv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252) e Dazn, ma anche in chiaro su TV8. Insarà possibile seguirla sul sito di TV8 e su Sky Go. SportFace.

... che riguarderanno anche i tre club italiani in campo:, Lazio e Fiorentina. I giallorossi devono battere in casa ilRazgrad per essere sicuri della qualificazione ai sedicesimi di ...Juve, le possibili avversarie in Europa League - Arsenal o PSV (Girone A) - Fenerbahce o Rennes (Girone B) -(se laviene eliminata dal girone C) - Union Berlino o Braga (Girone D) - ...Le possibili scelte di Mou per la sfida al Ludogorets Alle 21 all’Olimpico la Roma si gioca il passaggio del turno contro il Ludogorets. Queste le probabili formazioni secondo i quotidiani: LA GAZZETT ...Il centravanti inglese sarà titolare Mourinho potrebbe avere un’arma in più per superare il Ludogorets stasera in un Olimpico tutto esaurito (fischio d’inizio alle 21) ed evitare la retrocessione in C ...