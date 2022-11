Roma-Ludogorets | Europa League | probabili formazioni e diretta tv

(Di giovedì 3 novembre 2022) Obbligo di vittoria per ladi Josè Mourinho in questa serata europea di. I giallorossi saranno impegnati in casa contro il: i bulgari, a pari punti con i capitolini e in vantaggio negli scontri diretti, potranno qualificarsi ai playoff della seconda coppa europea vincendo e pareggiando sul manto erboso dello Stadio Olimpico. Per lo Special One, quindi, resta solo una vittoria (anche di misura) per sopravanzare i verdi di Bulgaria staccando il pass per il prossimo turno spedendo, così, gli avversari di questa sera in Conference. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon il programma e latelevisiva. Verso la gara dello Stadio Olimpico Josè Mourinho pronto a dare seguito, o quasi, agli ...

Commenta per primo Stasera contro ildavanti a Rui Patricio l'albanese Kumbulla è favorito su Vina per sostituire Mancini - squalificato - nella linea a tre con Smalling e Ibanez. Ballottaggio a destra, con Zalewski in ...... ore 21.00 Betis - HJK: ore 21.00 Bodo/Glimt - PSV: ore 21.00 Braga - Malmo: ore 21.00 Dynamo Kiev - Fenerbahce: ore 21.00 Rennes - AEK Larnaca: ore 21.00: ore 21.00 Royale Union SG ...Alle 21 la gara che può regalare ai giallorossi la post-season in Europa League o costringerli a tornare in Conference, come un anno fa. Zaniolo disponibile dopo lo sconto di una giornata di squalific ...La partita Roma - Ludogorets di Giovedì 3 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata della fase a gironi della E ...