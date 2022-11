Roma - Ludogorets diretta 0 - 0 | Pellegrini vicino al vantaggio

- Vincere per proseguire il cammino europeo. Laquesta sera all'Olimpico sfida ile servirà soltanto una vittoria per chiudere il girone da seconda in classifica e sfidare una retrocessa dalla Champions nei play off. Mourinho non ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Europa League 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 6ª giornata della Europa League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Dabanovic. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Senza lo squalificato Mancini, Mourinho sceglie Viña in difesa con Smalling ed Ibañez, schiera El Shaarawy, reduce dal gol contro il Verona in campionato, sulla corsia sinistra e manda in campo Matic ...Stasera la Roma scende in campo con il Ludogorets alle 21 per la 6a gara del girone di Europa League. I giallorossi sono chiamati a vincere per continuare l’avventura in EL, e dovranno farlo… Leggi ...